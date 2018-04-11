Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade verdi

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, izinsiz veri paylaşılmasına yönelik ABD Kongresi’nde verdiği ifadede "Bu şirketi ben kurdum, benim hatam“ diyerek özür diledi.

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılması skandalına ilişkin ABD Kongresi'nde ifade verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Zuckerberg, Kongre'de senatörlerin sorularını yanıtlamaya geçmeden önce bir açıklama yaptı. Açıklamasında verilerin izinsiz paylaşılmasında kişisel sorumluluğunu kabul eden Zuckerberg özür diledi.

Zuckerberg, Facebook'un sorumluluklarını net şekilde tanımlamadığı ve bu durumun istismar edilmesine izin verdiği için "büyük bir hata" yaptığını söyledi. "Bu benim hatamdı, çok üzgünüm" diyen 33 yaşındaki Zuckerberg, Facebook'u kendisinin kurduğunu ve olanlardan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

'YETERİNCE ÇABA GÖSTERMEDİK'

Zuckerberg, şirketinin yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve veri gizliliği de dahil sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini de kabul etti.

Zuckerberg, dünya genelindeki yaklaşık 2 milyar kullanıcısının kişisel verilerini gelecekte daha iyi korumaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Zuckerberg, "Tüm bunlar biraz zaman alacaktır. Ancak ben bunu yerine getirmekle yükümlüyüm" dedi.

'UYGULAMALARI KONTROL EDECEĞİZ'

Facebook'taki çok sayıdaki kullanıcı verisine erişimi olan tüm akıllı telefon uygulamalarını da inceleyeceklerini ifade eden Zuckerberg, söz konusu uygulamaları Facebook'ta yasaklamanın imkan dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Zuckerberg, ABD Kongresi Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley'in "Cambridge Analytica'nın tam olarak hangi ve ne sayıda veriye ulaştığı" sorusunu, "bu bilgileri daha sonra kendisine ileteceğini" belirterek yanıtsız bıraktı.

Veri skandalı, Facebook'un 87 milyon kullanıcının verilerini Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketiyle izinsiz paylaşması üzerine patlak vermişti. Cambridge Analytica’nın Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden 87 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz şekilde ulaştığı ortaya çıkmıştı. Bu verilerin ABD Başkanı Donald Trump'ı iki yıl önceki seçimlerde desteklemek için kulanıldığı öne sürülüyor.

'RUSLARIN BİLGİ OPERASYONLARINI TANIMLAMAKTA YAVAŞTIK'

Zuckerberg, insanlara Facebook'ta paylaştıkları bilgilerin tam olarak nasıl kullanıldığını açıklamanın önemli olduğunu düşündüğüne dikkat çekerek "Cambridge Analytica 2015'te verileri sildiğini söylediğinde, bu durumu kapanmış sandık. Ama onların sözüne güvenmemeliydik. Bu yüzden Federal Ticaret Komisyonuna bu konuda haber vermedik" şeklinde konuştu.

Bu yıl Facebook'ta 20 bin çalışanın güvenlik ve içerik görünümü için Facebook'ta görev alacağı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "2016'da Rusların bilgi operasyonlarını tanımlamakta yavaştık. Seçimlere müdahale etmeye çalışacak ve yanlış bilgi yaymaya çalışacak sahte hesapları daha iyi tespit edecek yapay zeka aletleri oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'BAZI FACEBOOK ÇALIŞANLARI MUELLER'İN OFİSİYLE GÖRÜŞTÜ'

Zuckerberg, verilerle ilgili Facebook'un neler yaptığını kullanıcılarına daha basit şekilde anlatması gerektiğinin altını çizerek kullanıcılara Facebook'ta tam kontrol verilmesi gerektiğini ve ABD'li şirketlerin inovasyona devam etmesini sağlayarak Çinli rakiplerin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bazı Facebook çalışanlarının ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerine olası Rus müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'den mahkeme celbi aldığını doğrulayan Zuckerberg, bazı Facebook çalışanlarının da bu konuda Mueller'in ofisi ile görüştüğünü ifade etti.

Zuckerberg, Facebook'ta siyasi reklam veren bütün reklamcıların kimliğini onaylayacaklarını belirterek "Böylece Rusya'nın olası müdahalelerini ve yanlış bilgi yaymaya çalışan diğer çabaları engelleyeceğiz." dedi.

Facebook'un bir tekel olduğunu düşünmediğini kaydeden Zuckerberg, Facebook'un farklı teknoloji alanlarında rakipleri arasında Google, Twitter, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin olduğuna işaret etti.

Zuckerberg, yarın ise ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.