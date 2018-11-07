Zuckerberg İngiltere meclisinde ifade vermeyi kabul etmedi

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, İngiltere meclisinde sahte haberlerle ilgili ifade vermeyi kabul etmedi.

İngiltere meclisi Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'den sosyal medya platformu aracılığıyla yayılan haberler konusunda ifade vermesini istemişti.

Zuckerberg'in meclisin talebini kabul etmediği ve ifade vermeye gitmeyeceği açıklandı.

Facebook CEO'su, ABD Kongresi'nin benzer bir talebini kabul etmiş, ancak sorulara tatmin edici yanıtlar vermekten kaçınmıştı.

BEŞ ÜLKEDEN ORTAK TALEP

İngiltere meclisinin talebine Avustralya, Arjantin, İrlanda ve Kanada'nın da dahil olduğu belirtiliyor.

Buna karşın Facebook CEO'su "Tüm meclislerde ifade veremeyeceğini" öne sürerek, talebi kabul etmiyor.