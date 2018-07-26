Facebook hisseleri bir günde büyük düşüş yaşayarak yüzde 20 değer kaybetti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bir günde 16,8 milyar dolar kaybetti.

Facebook'a ve şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'e ilişkin skandallar ortaya çıkmaya devam ederken, şirketin hisseleri bir günde yüzde 20 değer kaybına uğradı.

Bir günde 16,8 milyar dolarını kaybeden Zuckerberg, Bloomberg'in milyarder endeksinde üçüncü sıradan altıncı sıraya geriledi.

Düşüşte şirketin ikinci çeyrekteki gelirinin ve günlük ortalama ziyaretçilerinin beklenenin altında olmasının da etkili olduğu kaydediliyor.

Şirketin Avrupa'daki yeni veri yasaları sebebiyle zorluk yaşadığı, Facebook içerik politikalarının ve gizlilik meselelerinin tepki gördüğü aktarılıyor.

ÇİN'DEN FACEBOOK GERİ ADIMI

Facebook'un gizlilik skandallarının şirkete yıllarca zarar vermeyi sürdüreceği öngörülüyor.

Bununla birlikte Çin, Facebook'a ülkede sosyal medya platformu oluşturma izni vermekten vazgeçti.

Şirketin Çin'de çalışabilmek için ülkenin internet kuruluşundan izin alması gerekiyor. İznin geri çekilmesine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, kararda şirketle ilgili skandalların etkili olduğu söyleniyor.

LONDRA OFİSİ GENİŞLİYOR

Hisselerindeki düşüşe rağmen Facebook İngiltere'de genişleme kararı aldı.

Kararı savunan yönetim, teknoloji şirketleri için İngiltere'nin önemli bir yer olduğunu ve ofiste çalışanların sayısını artıracaklarını bildirdi.

Şirket yönetimi bunun "uzun vadeli bir yatırım" olduğunu söylüyor.