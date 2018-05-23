Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nda soruları geçiştirdi

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerinin Cambridge Analytica skandalı ve veri güvenliğine dair sorularını yanıtladı. Görüşmenin formatından şikayet eden parlamento üyeleri, Zuckerberg'in soruları geçiştirmesinden yakındı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Zuckerberg'in Avrupa Parlamentosu'ndaki ifadesi, vekillerin Facebook CEO'sunun soruları geçiştirmesi ve belirsiz yanıtlar vermesinden yakınması nedeniyle gergin bir şekilde sonlandı.

90 dakikayı geçen görüşmede Zuckerberg, Cambridge Analytica veri skandalının bir daha tekrarlanmayacağını belirtirken vekiller, şirketin fazla güç sahibi olmasından şikayet ettiler.

Zuckerberg, format gereği 60 dakika boyunca soruları dinledi, kalan 30 dakika içinde de yanıt verdi. Parlamentoda bulunan liberal topluluğun lideri Guy Verhofstadt, “önceden pişirilmiş format”ı “uygunsuz” olarak niteleyerek, bu formatın Zuckerberg'e, Facebook'un sosyal medya alanında tekel kurduğuna ilişkin soruları geçiştirme olanağı tanıdığını belirtti.

Parlamentoda en çok koltuk sayısına sahip olan hıristiyan demokrat, muhafazakar Avrupa Halk Partisi lideri Manfred Weber de, halihazırda çok güçlü olan Facebook'un tekelliğine son vermenin zamanının geldiğini söyledi.

Sürenin dolmasının ardından Zuckerberg, kalan soruları şirketin yazılı olarak yanıtlayacağına dair söz verdi.

Facebook'u kullanan 70 milyon küçük işletmenin bulunduğuna dikkat çeken Zuckerberg, Facebook'un küresel reklam piyasasının yüzde 6'sını elinde bulundurduğunu belirterek vekillere duruma bu yönden bakma çağrısı yaptı. Zuckerberg, 2014'ten beri şirkette uygulamaların verileri usulsüz kullanmasını engelleyen politikaların izlendiğini, ancak bu dönemden itibaren başka uygulamalar bularak sorunların kökünden çözülmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

