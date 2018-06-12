Zirve sonrası Çin'den BM'ye çağrı

ABD Başkanı Trump ile KDHC lideri Kim arasında bugün gerçekleşen zirvenin ardından Çin, BM’yi yaptırımları gözden geçirmeye çağırdı.

Çin, Singapur’da gerçekleşen Trump-Kim zirvesinin ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (KDHC) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uygulanan yaptırımların gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Çin BM’nin KDHC’ye yaptırımlarını imzalamış ancak yaptırımlara müzakerelerin eşlik etmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump-Kim görüşmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang yaptığı basın açıklamasında ülkesinin BM kararlarına her zaman uyduğunu belirtti. Şuang “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının, Kuzey Kore’nin kararlara uygun hareket etmesi halinde yaptırımların, durdurma ve kaldırma da dahil olmak üzere yeniden gözden geçirilmesini” öngördüğünü belirtti.

Çin’in yaptırımların tek başına çözüm olmadığını dile getirdiğini belirten Çin Dışişleri sözcüsü, BM Güvenlik Konseyi’nin Kore yarımadasında nükleerden arındırma ve siyasi çözümle ilgili son diplomatik gelişmeleri dikkate alması gerektiğini ifade etti.

