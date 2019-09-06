Zimbabve’nin eski lideri Mugabe 95 yaşında öldü

Zimbabve’nin Britanya’dan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkeyi 37 yıl yöneten ve 2017’de askeri darbeyle devrilen eski devlet başkanı Robert Mugabe, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Zimbabve’yi Britanya’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra 37 yıl yöneten ve Kasım 2017’de askeri darbeyle devrilen eski devlet başkanı Robert Mugabe, Singapur’da tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa yaptığı açıklamada "Zimbabve’nin kurucu babası ve önceki devlet başkanı Robert Mugabe’nin ölümünü duyurmaktan sonsuz üzüntü duyuyorum” dedi. Mnangagwa, Mugabe’yi “özgürlük simgesi, ömrünü halkının kurtuluşuna ve güçlendirilmesine adamış bir pan-Afrikacı" olarak tanımladı ve "Ülkemizin ve kıtamızın tarihine katkısı asla unutulmayacak” dedi.

