Zimbabve’de de öğretmenler ayakta

ABD, İngiltere, Yunanistan ve İran’dan sonra Afrika ülkesi Zimbabve’de de eğitimciler ayağa kalktı. Akaryakıt fiyatlarının üç katına çıkarılmasına karşı halkın sokaklara çıktığı Zimbabve’de öğretmenler de greve hazırlanıyor.

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve, ekonomik krizle çalkalanıyor.

Ülkede ağustos ayında yapılan seçimle devlet başkanı olan Emmerson Mnangagwa, geçen hafta çıktığı Avrupa seyahati öncesinde akaryakıt fiyatlarını üç misline çıkardığını açıklamıştı. Bunun üzerine ülkede başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle saldırısı sonucu en az 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Gösterilere katılan pek çok kişinin tutuklandığı belirtilirken Devlet Başkanı Mnangagwa, İsviçre’teki Davos Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçerek ülkesine döndü. Ülkede WhatsApp, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya kanallarının da kapatıldığı bildirildi.

ÖĞRETMENLER 'GÜÇTEN DÜŞTÜKLERİ İÇİN' İŞE GİDEMİYOR

Öte yandan ülkede öğretmenler de iş bırakmaya hazırlanıyor. Zimbabve Öğretmenler Birliği (Zimta) hayat pahalılığı ve düşük ücretler nedeniyle artık çalışamaz hale geldiklerini belirterek pazartesi gününden itibaren işbaşı yapmama kararı almıştı. Zimta Başkanı Sifiso Sibanda, hükümetin ücret teklifinin öğretmenlerin “hayatta kalması” için bile yetersiz olduğunu dile getirerek bazı öğretmenlerin işe gidebilmek için günde 10 dolar yol parası ödemek zorunda kaldığını, artık çalışamaz duruma geldikleri için pazartesiden itibaren birçok öğretmenin işbaşı yapmadığını açıkladı. Bunun henüz bir grev anlamına gelmediğini belirten Sibanda, öğretmenlerin güçsüz düştükleri için işlerine gidemediklerini kaydetti.

'HÜKÜMET ATEŞLE OYNUYOR'

Öte yandan Zimbabve İlerici Öğretmenler Sendikası’nın (PTUZ) hükümete taleplerinin karşılanması için tanıdığı 14 günlük süre cuma günü dolacak. Cuma gününe kadar talepleri karşılanmazsa öğretmenler greve başlayacaklar. Hükümetin eğitime ve öğretmenlere kaynak aktarmasının elinde olduğunu, tarım ve madencilik arazilerinden elde edilen kaynakların eğitime aktarılabileceğini ancak hükümetin bu yolları tercih etmediğini dile getiren PTUZ Genel Sekreteri Raymond Mujongwe “Hükümet ateşle oynuyor” açıklamasında bulundu.

