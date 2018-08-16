Zimbabve'de 30 Temmuz başkanlık seçimleri yargıya taşındı

Zimbabve'de 30 Temmuz'daki başkanlık seçimlerini kaybeden muhalefet, yolsuzluk iddiasında bulunmuş, başkent Harare'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalar yaşanmıştı. Muhalefetin yeni hamlesi seçim sonuçlarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımak oldu.

Zimbabve'de 30 Temmuz'daki başkanlık seçimlerini kaybeden muhalefet, yolsuzluk iddiasında bulunmuş, başkent Harare'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalar yaşanmıştı.

Yaklaşık 40 yıldır ülkeyi yöneten Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU PF) lideri Emmerson Mnangagwa'nın ve Zimbabve Seçim Komisyonu'nun (ZEC) seçimlerde hile ve usulsüzlik yaptığı iddia edilmişti.

Muhalefetin yeni hamlesi seçim sonuçlarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımak oldu.

Muhalefet lideri Nelson Chamisa'nın sözcüsü, Twitter üzerinden, davanın 22 Ağustos'ta görüleceğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre seçim sonuçları kabul edilebilir, seçimi muhalefetin kazandığına hükmedilebilir ya da seçim tekrarlanabilir.