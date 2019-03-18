Zimbabve ve Mozambik’te kasırga: En az 157 kişi öldü

Afrika’nın güneyini vuran Idai Kasırgası’nda Zimbabve ve Mozambik’te en az 157 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika’nın güneyini vuran Idai Kasırgası, Zimbabve ve Mozambik’te resmi açıklamalara göre en az 157 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Kasırga nedeniyle geniş alanlarda toprak kaymaları yaşandı, evler yıkıldı, yollar çöktü, iletişim kesildi.

Mozambik’in liman şehri Beira’nın kasırgadan en çok zarar gören bölge olduğu belirtiliyor. Kızılhaç yetkilisi Jamie LeSueur bölgedeki yıkımın korkunç olduğunu, Beira’nın yüzde 90’ının tamamen yıkıldığını açıkladı.

Zimbabve’de ise kasırganın en çok etkilediği Chimanimani bölgesinin ülkenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiği, saatte 170 km hızla esen rüzgarın yolları, evleri ve köprüleri yıktığı belirtildi. Bölgeye elektrik verilemiyor.

Zimbabve Haberleşme Bakanlığı sözcüsü Nick Mangwana, Reuters’a yaptığı açıklamada ülkedeki ölü sayısının 89 olduğunu açıkladı ancak bu sayının yükselebileceğini belirtti.

Mozambik devlet haber ajansı da ölü sayısını 68 olarak bildirdi. Mozambik’te TVM adlı televizyon kanalı ise ölü sayısının 84 olduğunu duyurdu.