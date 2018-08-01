Zimbabve başkentinde çatışmalar sürüyor: 3 ölü

Zimbabve'de yapılan seçimleri iktidardaki Zanu-PF'nin kazandığının açıklanması üzerine, muhalif Demokratik Değişim Hareketi yanlıları eylemlere başlamıştı.
Kentte polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, ordunun müdahalesiyle birlikte ölümler yaşandı.
Göstericilere karşı gerçek mermi kullanılması sonucu en az üç kişi yaşamını yitirdi.
Zimbabve polisi seçim sonuçları açıklanmadan kent merkezine gelmişti.
Yaşanan seçimler, Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe'nin girmediği ilk seçim olması sebebiyle önem taşıyordu.