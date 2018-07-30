Zimbabve askeri darbenin ardından bugün sandığa gidiyor

Zimbabve, geçen yıl gerçekleşen askeri darbenin ardından başkanlık seçimi için bugün sandığa gidiyor. Seçimlerde favori adaylar mevcut devlet başkanı Emmerson Mnangagwa ve Nelson Chamisa olarak görülürken, anketler Mnangagwa'nın küçük bir farkla önde olduğunu gösteriyor.

Zimbabve, eski devlet başkanı Robert Mugabe'nin görevden alınmasından bu yana ilk defa bugün sandığa gidiyor.

Seçimlerde Mugabe'nin uzun dönem çalışma arkadaşı olan 75 yaşındaki mevcut devlet başkanı Emmerson Mnangagwa ile bir avukat ve papaz olan 40 yaşındaki Nelson Chamisa yarışıyor. Anketler, Mugabe'nin askeri darbeyle indirilmesinden sonra başa geçen Mnangagwa'nın Chamisa karşısında küçük bir farkla önde olduğunu gösteriyor.

Herhangi bir aday yüzde 50 oy oranını geçemediği takdirde 8 Eylül'de ikinci tur oylaması yapılacak.

"Timsah" lakaplı Mnangagwa, yabancı yatırımları canlandırma ve kabile çatışmalarını bitirme girişimleriyle biliniyor. Chamisa'nın ise genç seçmenlerin desteğini kazanmış durumda olduğu belirtiliyor.

Mugabe'nin Chamisa'yı destekleyeceğini açıklaması şaşkınlıkla karşılanırken Mnangagwa, eski devlet başkanının Chamisa'yla anlaşma yaptığını iddia etti.

MUGABE, 30 YIL DEVLET BAŞKANLIĞI YAPTI

31 Aralık 1987 tarihinde başkanlık makamına gelen Robert Mugabe, 30 yıl görevde kalmasının ardından 15 Kasım 2017'de askeri darbe sonucu ev hapsi almış, 19 Kasım 2017'de ise partisi Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği-Vatansever Cephe (ZANU-PF) tarafından genel başkanlık ve parti üyeliğinden ihraç edilmişti. Mugabe, 21 Kasım 2017'de devlet başkanlığından resmen istifa etmişti.