'Zenginlerin Cumhurbaşkanı', Sarı Yeleklilere altın odadan seslenmiş

Fransa'da hayat pahalılığına karşı devam eden Sarı Yelek eylemlerinin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'zenginlerin cumhurbaşkanı değilim' dediği açıklamayı 'altın odada' gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Fransa'da akaryakıt zamları ve hayat pahalılığına karşı haftalardır süren Sarı Yelek eylemlerinin ardından geri adım atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “zenginlerin cumhurbaşkanı değilim” dediği açıklamayı “altın odada” gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

17 Kasım’dan bu yana devam eden eylemlerin ardından ilk defa bir açıklama yapan Macron, “Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim” demişti. Asgari ücretin yükseltileceğini ve bazı vergilerde indirime gideceğini söyleyen Macron’un halka seslendiği konuşmasını , Elysee Sarayı'nın "altın odasından" yaptığı ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanlarının ikamet ettiği 365 odalı Elysee Sarayı'ndaki odada altın kaplamalı masa, lamba ve Fransa’nın sembolü olan bir horoz bulunuyor.

GEÇİM SIKINTISINDAN BAHSETMİŞTİ

Macron konuşmasında "Sabah kalkan bir çalışan, ay sonunu getirme endişesi taşıyor. İlk kez böyle kadınların sözlerini duydum. Biz buna korkakça yaklaştık. Bu insanları unuttuk'' ifadelerini kullanmıştı.

Yıllık maliyeti 104 milyon avroyu bulan Elysee Sarayı, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin odak noktalarından biri.

Macron'un Saray'ın ana salonunun halılarını 300 bin Euro'ya değiştirme kararı tepkilere neden olmuştu.