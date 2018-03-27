Zehirlenen Rus ajan Skripal, Putin'den 'af' istemiş

Sinir gazı saldırısına uğrayan Rus ajan Sergey Skripal'ın geçmiş yıllarda Rusya Devlet Başkanı'ndan af talep ettiği ortaya çıktı.

İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den af istediği ortaya çıktı.

AFP'nin haberine göre Skripal'ın bir arkadaşı, İngiltere'ye Rusya'ya ait sırları sattığı için yakalanarak yargılanan ve 2010 yılında İngiltere'ye casus takasıyla verilen Skripal, 2012 yılında Putin'e yazarak af istedi.

Söz konusu iddia Rusya tarafından yalanlanırken, Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Skripal'ın Putin'e yazdığı bir mektubun bulunmadığını öne sürdü.

Skripal'ın arkadaşı Vladimir Timoşkov, Skripal'ın "pişmanlık" duyduğunu ve Rusya'ya gelerek yakınlarını görmek istediğini iddia etti.

Timoşkov, 66 yaşındaki Skripal'ın çevresi tarafından "Anavatana ihanet etmek" sebebiyle kınandığını belirtti.