Zehirlendiği iddia edilen İngiliz taburcu edildi

İngiltere’de Skripal olayının yaşandığı Salisbury yakınlarında Noviçok’la zehirlendiği iddia edilen çiftten Charlie Rowley, tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi. Evlerinde hasta halde bulunan çiftten 44 yaşındaki Dawn Sturgess yaşamını yitirmişti.

İngiltere'de sinir gazıyla zehirlendiği iddia edilen çiftten hayatta kalan 45 yaşındaki Charlie Rowley dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İngiltere Mart ayında eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’in Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini iddia etmiş ve Rusya’yı suçlamıştı. Rusya iddiaları reddederken, Skripal olayının yaşandığı Salisbury’ye yakın bir evde 30 Haziran'da aynı maddeye maruz kaldıkları iddia edilen bir çift hasta olarak bulunmuş, çiftten Dawn Sturgess 8 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. İngiltere bu olayda da Rusya’yı suçlarken, Rusya iddiaları reddediyor. İngiltere polisi çiftin hedef alınmadığını, sızan sinir gazından etkilenerek hastalandıklarını ileri sürüyor.

Öte yandan İngiltere Kamu Sağlığı yetkilisi Paul Cosford, Rowley’in taburcu edilmesinin çevredekiler için herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını bildirdi.