Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' ve petrol uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a, 'B Takımı' olarak adlandırdığı 'savaş çığırtkanı ve komplocu grubun planları' hakkında uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a, "B Takımı" olarak adlandırdığı "savaş çığırtkanı ve komplocu grubun planları" hakkında uyarıda bulundu.

Zarif, Twitter hesabından, B Takımı olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e karşı Trump'ı uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, geçen hafta Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık" dediği görüntüleri paylaşan Zarif, "Sen Dışişleri Bakanlığı görevinde de aynısını yapmaya devam ediyorsun" ifadesini kullandı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Donald Trump dikkat et. Sen maliyetli aptalca müdahalelere karşı kampanya yürüttün. Aldatıcı, savaş çığırtkanı ve kasaplardan oluşan B Takımı senin umduğundan daha fazlası için komplolar kuruyor."

İran Dışişleri Bakanı, mesajının sonunda Trump'a, ABD'nin Irak ve Afganistan'ı işgal ettiği dönemin başkan yardımcılığını üstlenen Dick Cheney'in hayatını anlatan "Vice" filmini izlemesini önerdi.

'İRAN PETROL İÇİN ALICI BULMAYA DEVAM EDECEK'

Öte yandan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'te bulunan Zarif, ABD'nin İran’ı durdurmaya çalışması durumunda sonuçlarına da hazırlanması gerektiğini belirtti.

İran’ın petrolünü satmaya devam edeceğini belirten Zarif ve “Petrolümüz için alıcı bulmaya devam edeceğiz ve Hürmüz Boğazı’nı petrolümüzü satmak için güvenli bir geçiş yolu olarak kullanmayı sürdüreceğiz” dedi.

Zarif, “Eğer Amerika çılgınca bir önlem alarak bizi engellemeye kalkarsa sonuçları için de hazırlık yapmalı” dedi.

ABD, İran’dan petrol alımı konusundaki yaptırımlarında muafiyet tanıdığı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye alımları durdurmaları için 2 Mayıs’a kadar süre vermişti. Bu kararın ardından da petrol fiyatları son 6 ayın zirvesine çıkmıştı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Zarif’e baskının amacının İran’da rejim değişikliğini mi hedef aldığı yoksa müzakerelere mi zorladığı yönünde soru yöneltildi.

İran Dışişleri Bakanı buna karşılık olarak B takımının en azından rejim değişikliği istediğini belirtti; B takımını İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton olarak niteledi. “Baskıya alerjimiz var” diyen Zarif, Trump yönetimine mesaj da yolladı. Zarif, “Saygı dilini kullanmayı deneyin, bu sizi öldürmez bana inanın” ifadelerini kullandı.

Zarif, ülkesinin ABD'ye 6 ay önce tutuklu değişimine açık olduğunu ilettiğini ama bir yanıt alamadığını da kaydetti.

Zarif ABD'de cezaevinde tutulan İranlılar’a yöneltilen suçlamaların sahte olduğuna inandıklarını, ABD'nin de İran’daki vatandaşlarına yönelik suçlamaları sahte bulduğunu kaydetti ve “Bunu tartışmayalım, değiş tokuş yapalım. Ben buna hazırım ve bunu yapmaya yetkim var” dedi.