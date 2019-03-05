‘Zarif'in istifa sebeplerinden biri Esad'ın ziyaretinden haberi olmamasıydı’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi'ye dayandırılan habere göre Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ziyareti konusunda bilgilendirilmedi. Zarif'in ziyaretle aynı gün açıkladığı istifasının bir sebebi de buydu.

ISNA haber ajansı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 25 Şubat’taki ziyareti konusunda bilgilendirilmediğini, istifasının bir nedeninin de bu olduğunu yazdı.

Sputnik’in aktardığına göre haberde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi’nin şu sözleri aktarıldı:

“Dışişleri Bakanlığı’nın bu ziyaretle ilgili hiçbir bilgisi yoktu, ziyaret sona erene dek de durum bu şekilde devam etti. Zarif’in istifa nedenlerinden biri, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon eksikliğiydi. Daha önce de belirtildiği gibi Zarif’in istifasının özel ve kişisel bir sebebi yok.”

Zarif 25 Şubat’ta görevinden istifa ettiğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bu istifayı kabul etmemişti.

