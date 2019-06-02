Zarif: İran'ın gemilerinde 'her türlü füzeyi' bulundurmaya hakkı var

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerikan savaş gemilerinin ülkeye yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda Tahran’ın gemilerinde her türlü füzeyi bulundurma hakkına sahip olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerikan ABC televizyonuna konuk oldu. Zarif ABD Donanması’na ait gemilerin İran’a yaklaştıkları için Tahran’ın gemilerinde her türlü füzeyi bulundurma hakkına sahip olduğunu söyledi.

İran'ın başdiplomatı, “Burayı Basra Körfezi olarak adlandırıyoruz, hemen yanımızda yer alıyor ve biz, kendimizi savunma hakkına sahibiz. Bir düşünün, İran (gemileri) Kaliforniya ya da Florida sahillerine gelseydi neler olurdu, buna nasıl bir tepki verirdiniz? Nasıl hissederdiniz” diye konuştu.

​Daha önce İranlı yetkililer, ABD’nin askeri gemilerinin Ortadoğu’daki eylemlerini kontrol etiklerini, "bu gemilerin en ufak bir aptallık yapmaları durumunda gizli silah kullanarak onları mürettebatı ve üzerindeki uçaklarla birlikte denizin dibine yollayabileceklerini" söylemişlerdi.