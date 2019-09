Zarif: ABD bombalanan bebeklere değil petrol rafinerilerine üzülüyor

ABD’nin Suudi Arabistan’daki petrol rafinelerine saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’dan ABD’ye Yemen tepkisi geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD’nin müttefiklerine sattığı silahlarla Yemen’de bebekler bombalanırken üzülmediğini ama Yemenlilerin petrol rafinerilerini vurarak verdiği karşılığa ise korkunç derecede üzüldüğünü belirtti.

'100 MİLYAR DOLARLIK SİLAHLARI SALDIRIYI ÖNLEYEMEDİ'

Zarif ABD’nin Suudi Arabistan’a sattığı silahların onu Yemen’in ateşinden korumamasından ötürü mahcubiyet duymuş olabileceğini ve İran’ı suçlamasınınsa bu gerçeği değiştirmeyeceğini yazdı.

İran Dışişleri Bakanı “ABD eğer dört buçuk yıldır süren en kötü savaş suçlarının Yemenli kurbanlarının karşılık vermek için hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorsa yanılıyor. Belki de 100 milyar dolarlık silahlarının Yemen ateşini önlememesinden dolayı mahcuplardır. Ancak İran’ı suçlamak bu durumu değiştirmez. Savaşa son vermek herkes için tek çözüm” diye yazdı.

'YEMEN SAVAŞINI ŞİMDİ DURDURUN'

Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırılarında hedef olan ve açlıkla boğuşan çocukların fotoğraflarını da paylaşan Zarif “Düşünün: ABD müttefikleri kendi silahları ve askeri yardımıyla dört yıldır acımasızca Yemen’de bebekleri bombalarken üzülmüyor. Ama kurbanlar ellerinden gelen tek yolla petrol rafinerilerinin saldırganına karşı karşılık verdiklerinde son derece üzülüyor” dedi. Zarif İngilizce yazdığı mesajını #EndYemenWarNow (Yemen savaşını şimdi durdurun) etiketiyle paylaştı.

US is in denial if it thinks that Yemeni victims of 4.5 yrs of the worst war crimes wouldn't do all to strike back.

Perhaps it's embarrassed that $100s of blns of its arms didn't intercept Yemeni fire.

But blaming Iran won't change that.

Ending the war=only solution for all. pic.twitter.com/w1qUkdfw6M

— Javad Zarif (@JZarif) September 17, 2019