Zapatistalar silahlı mücadele girişiminin 24.yılını kutladı

Meksika'da, Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu, silahlı mücadele girişiminin 24. yılını kutladı.

Meksika'da, Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN), silahlı mücadele girişiminin 24. yılını kutlayarak, 2018 başkanlık seçimleri için Maria de Jesus Patricio Martinez Marichuy'a destek çağrısı yaptı.

teleSUR'da yer alan habere göre, EZLN yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz mücadele onurlu bir yaşam için. Kapitalizm, ölüm, yıkım, sömürme, yağma ve küçümseme sistemidir" ifadelerini kullandı.

"Özerkliğimizi inşa ettik, farklı çalışma alanlarımızı geliştirdik, üç özerk hükümet örneğimizi konsolide ettik, kendi sağlık ve eğitim sistemlerimizi biçimlendirdik" ifadelerinde bulunan EZLN, başkanlık seçimleri için Marichuy'a destek çağrısı yaptı.

Marichuy'un, Meksika'nın ilk yerli kadın başkan adayı olduğu belirtildi.

EZLN, geçtiğimiz günlerde kabul edilen ve "ülke genelinde sokaklar, yollar ve halkların militarizasyonuna" işaret eden İç Güvenlik Yasasına karşı da uyarıda bulundu.