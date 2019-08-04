Zaharova'dan ABD Dışişleri Bakanı'na yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’li diplomatın Kırım’ın herhangi bir borcunun bulunduğu son kişi olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanı’nın Kırımlıların demokratik iradelerinin tecelli etmesinin sonuçlarına saygı göstermediğini belirten Zaharova, "Kırım’ın herhangi bir borcunun olduğu son kişi Mike Pompeo" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington Ekonomi Kulübü adlı sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiğini' ifade etmişti.