Zaharova: Suriye'de siyasi çözüm umutlarını artırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını siyasi çözüm için gerçek bir umut yaratan bir karar olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye'den çekilme kararının ülkedeki siyasi çözüm umudunu artırdığını söyledi.

Zaharova, ABD'nin Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki çabalarına karşı çıkmasının kendisine zarar verdiğini fark ettiğini söyledi.

Russia Today’in aktardığına göre Zaharova, televizyonda yayımlanan konuşmasında ABD’nin Astana sürecini baltalamaya çalışan tutumunun kendi çıkarlarına zarar verdiğini anladığını söyledi. Zaharova “Gerçek şu ki büyük bir iş başardık ve tüm dünya bunu dün izledi. Astana garantör devletlerinin çalışmasına engel olmanın kendisine karşı çalışmak olduğunu ABD anlamaya başladı” dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Zaharova bu kararın ülkede siyasi çözüm için gerçek bir umut yaratabilecek bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Moskova’nın, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bir anayasa komitesinin oluşturulmasına ve El Tanf’daki duruma olumlu etkisinin olacağına inandığını belirten Zaharova ancak Beyaz Saray’ın ABD güçlerinin çekilmesinden sonra Suriye’de "yeni aşama"dan kastının ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ifade etti.