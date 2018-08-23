Zaharova: Afganistan'da IŞİD'e helikopterle silah taşınıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'daki IŞİD militanlarına helikopterlerle silah taşındığının tespit edildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın iddasına göre, Afganistan'daki IŞİD militanlarına hava araçlarıyla silah taşınıyor.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki IŞİD militanlarına silah taşıyan aidiyeti belirsiz helikopterler tespit edildiğini söyledi.

Zaharova, Afganistan'daki duruma ilişkin bir soru üzerine "İlk olarak, Afganistan'ın kuzeyindeki militanlara destek amacıyla sözde 'aidiyeti belirsiz' helikopterlerin gerçekleştirdiği uçuşlardan söz etmek istiyorum. Bu helikopterler, IŞİD'e ve IŞİD'le işbirliği içindeki Taliban'a silah ve mühimmat taşıyor. Afgan basınının ve yerel sakinlerin ifadelerine göre bu uçuşlar son dönemde Saripul kentinde tespit edildi. Bu gelişmelerin Orta Asya ülkeleriyle olan sınırlara çok yakın bir bölgede yaşandığını görüyoruz" dedi. Sözcü, bölgedeki NATO güçlerinin ve Afgan hükümetinin bu duruma herhangi bir tepki vermediğini de belirtti.