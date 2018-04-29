Zaharova: ABD'ye misilleme yapmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova misilleme yapmayacaklarını, ABD konsolosluklarını aramayacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nda arama yapmasına karşı misilleme olmayacağını, Rusya'daki ABD konsolosluklarında arama yapmayacaklarını açıkladı.

İHA'nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, katıldığı bir televizyon programında Rusya’nın ABD’nin tersine ABD konsolosluklarında arama yapmayacağını söyledi.

ABD’nin Seattle’daki Rusya Konsolosluğu'nda, Rus diplomatlar binayı boşalttıktan bir gün sonra yaptığı aramayı hatırlatan Zaharova, “Daha önce böyle bir şey görmedim” dedi. Rusya’nın bu tarz çirkin yaklaşımlarda bulunmayacağını vurgulayan Zaharova, “Rus yetkililerin, ABD mülküne kiralanmış binalara bu şekilde girip arama yapacağını bekliyorsanız, hayır bu bize göre değil” şeklinde konuştu.