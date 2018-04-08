Yüzde bir 2030'da küresel servetin üçte ikisine sahip olacak

Küresel eşitsizlik hızla artarken, dünyanın en zengin yüzde birinin 2030 yılında küresel servetin üçte ikisine sahip olacağı öngörülüyor.

2008 mali krizinin ardından küresel eşitsizlikteki hızlı artış duraksamadan devam ediyor.

The Guardian'ın haberine göre 2030 yılına gelindiğinde dünyanın en zengin yüzde biri toplam küresel servetin yüzde 64'üne sahip olmuş olacak.

En zengin yüzde birin servetinin her yıl ortalama yüzde 6 büyüdüğü belirtilirken, geriye kalan yüzde 99'un servetindeki artışın yüzde 3 seviyesinde olduğu bildiriliyor.

Bu durumun devam etmesi durumunda 2030 yılında en zengin yüzde birin serveti 140 trilyon dolardan 305 trilyon dolara yükselecek.