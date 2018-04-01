Yunanistan'dan Türkiye'ye 'Kardak' yanıtı

Yunanistan, Türkiye'nin Kardak adalarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Yunanistan yönetimi, Türkiye'nin açıklamalarına yanıt vererek, "Yunanistan'ın Kardak adaları üzerindeki egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu" ve "Türkiye'nin sözlerini tartması gerektiğini" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 'Yunanistan'ın Kardak bölgesini ve Ege'deki bazı adacıkları Avrupa Birliği'nin (AB) 'Natura 2000' çevre programına dahil ettiğine' ilişkin soruya yazılı yanıt vermişti.

Aksoy, 'Kardak kayalıklarının, Türkiye'nin egemenliği altında olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığını' söyleyerek, "Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimizi hatırlatırız" ifadesini kullanmıştı.

Aksoy'un sözlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yanıtta "Yunanistan'ın Kardak adaları üzerindeki egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğu" ve "Türkiye'nin sözlerini tartması gerektiği" söylendi.

Bakanlık, "Türkiye, kendi etrafındaki bazı bölgelerde yaptığı gibi, herhangi bir sonuçla karşılaşmadan uluslararası hukuku ihlal edebileceğini düşünüyorsa, hata yapıyor. Ankara'ya sözlerini tartmasını tavsiye ediyoruz" dedi.