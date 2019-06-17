Yunanistan'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye 'sondaj' sebebiyle yaptırım çağrısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarında doğal gaz arama çalışmaları yapması sebebiyle Avrupa Birliği'den yaptırım talep edeceklerini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Yunanistan ya da Kıbrıs'ın egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçları olacağını belirterek "Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde fikir birliğine vardık. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bir sondaj çalışmasının yapılacağı teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlanmalı" dedi.

Euronews haberine göre Çipras konuyla ilgili Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

KIBRIS DOĞALGAZI ULUSLARARASI ŞİRKETLERE VERİLİYOR

Kıbrıs ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırmış ve bu bölgelerde doğalgaz arama faaliyetleri başlamıştı.

Rum Yönetimi ayrıca Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisi personeline tutuklama kararı çıkarması da başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere Ankara'nın tepkisini çekmişti.