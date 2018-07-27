Yunanistan'dan 83 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlara dair açıklama: Kasten çıkarılmış olabilir

Yunanistan yönetimi, Atina yakınlarındaki yangınların 'kasten' çıkarılmış olabileceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Kostas, başkent Atina yakınındaki yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini söyledi.

Nikos Kostas bu yönde "ciddi belirtiler" olduğunu açıkladı, yangınlarla ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu.

Pazartesi günü çıkan ve bazı popüler turistik köylerde de ağır hasara yol açan yangınlarda en az 83 kişi hayatını kaybetmişti.

YENİ CESETLER BULUNDU

Kurtarma ekipleri Perşembe günü sahil kasabası Mati'de yeni cesetler buldu.

Yaralılardan 60 kadarının tedavileri hastanelerde sürüyor. Bu kişilerden 11'i acil servislerde tedavi görüyor. Onlarca kişi ise kayıp.

Yangınlar, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreyi bulmasıyla hızla yayılmış, deniz kıyısında yaşamlarını yitirenler olmuştu.

'DOĞU KIYISINI BOŞ BIRAKTILAR'

Yunanistan Orman Federasyonu Başkanı Yorgos Papadias, itfaiyecilerin Atina'nın batısında çıkan bir başka yangınla uğraşmasından ötürü doğu kıyısında yer alan Attika bölgesinin boş bırakıldığını söyledi.

Yangın başladığında bölgenin güney kıyısındaki Kokkino Limanaki köyünde olduğunu belirten Papadias, yaşananları bir korku filmine benzetti.

Papadias, yaralıların ve yaşlıların yardım için bağırdığını ancak elinden hiçbir şeyin gelmediğini, kendisinin de yangında bir komşusunu kaybettiğini anlattı.