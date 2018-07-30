Yunanistan'daki yangında ölenlerin sayısı 91'e çıktı

Yunanistan'daki yangında ölenlerin sayısı 91'e yükseldi. 25 kişininse hâlâ kayıp olduğu açıklandı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri yoğun bakımda bulunan dört kişinin daha yaşamını yitirmesinin ardından yangında ölenlerin sayısının 91'e çıktığını açıkladı.

Malliri, yangının üzerinden geçen altı günün ardından ulaşılamayan 25 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, yanarak ölen 59 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığını ifade etti.

Başkent Atina'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı. Yangında, 180’den fazla kişi de yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.

