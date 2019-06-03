Yunanistan'da yerel seçimlerde merkez sağ Yeni Demokrasi galip

Yunanistan'da başkent Atina ve ikinci büyük kent Selanik'te ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin adayları belediye başkanlıklarını kazandı.

Yunanistan'da bölgesel ve yerel seçimlerde ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi ülke genelinde başarı gösterdi. Ülkede seçim yarışının ikinci tura kaldığı eyalet ve bölgelerde halk, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla ND'nin desteklediği adaylar 13 eyaletin 11'inin yanı sıra başkent Atina ve Selanik gibi önemli merkezlerde de seçimi kazandı.

Yunanistan'da yerel seçimler iki aşamalı gerçekleştiriliyor. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde, en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda yarışıyor.

26 Mayıs'taki ilk turda belirlenemeyen 13 eyaletin 7'si ve 332 belediyenin 229'unda yeni yerel yöneticiler belirlenerek, seçim süreci tamamlandı.