Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.
Bu sabah eski Başbakan Aleksis Çipras’tan başbakanlık koltuğunu devralan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis yeni hükümeti oluşturacak isimleri seçti ve Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas saat 18.00’de bakanları açıkladı.
YENİ HÜKÜMETTE YER ALAN İSİMLER:
Başbakan: Kiriakos Miçotakis
Hükümet Vekili: Panayiotis Pikrammenos
Maliye Bakanı: Hristos Staikuras
Kalkınma ve Yatırım Bakanı: Adonis Yeryiadis
Dışişleri Bakanı: Nikos Dendias
Vatandaşı Koruma Bakanı: Mihalis Hrisohoidis
Savunma Bakanı: Nikos Panayiotopulos
Eğitim ve Din Bakanı: Niki Karameos
Çalışma ve Sosyal Konular Bakanı: Yiannis Vrutsis
Sağlık Bakanı: Vasilis Kikilias
Enerji ve Çevre Bakanı: Kostis Hatzidakis
Kültür ve Spor Bakanı: Lina Mendoni
Adalet Bakanı: Kostas Tsiaras
İçişleri Bakanı: Takis Theodorikakos
Dijital Politika ve Devlet Bakanı: Kiriakos Pierrakakis
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Kostas Ah. Karamanlis
Denizcilik ve Adalar Bakanı: Yiannis Plakiotakis
Tarım ve Gıda Bakanı: Makis Voridis
Turizm Bakanı: Haris Theoharis
Devlet Bakanı: Yiorgos Yerapetritis