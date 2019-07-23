Yunanistan’da yeni hükümet güven oyu aldı

Yunanistan’da SYRIZA hükümetinin düşmesinin ardından gerçekleşen erken seçimden galip çıkan Yeni Demokrasi'nin kurduğu hükümet, Meclis'te güven oyu aldı.

Yunanistan’da seçimden galip çıkan Yeni Demokrasi'nin kurduğu hükümet, Meclis'te güven oyu aldı.

Yunanistan'da hükümet programına ilişkin yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada yeni hükümete sadece Yeni Demorasi’nin (ND) milletvekilleri olumlu oy verdi.

Mecliste 300 milletvekilinden 142'si ise 'hayır' oyu kullandı. ND’nin hükümet programında, güvenlik, savunma ve göç konularının altı çizildi.

Meclis kürsüsünden milletvekillerine konuşan yeni Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Halk bize güvendi. Sorumluluğumuz ağır. Yunan halkını iyileştirmeye çalışmadığım bir gün bile olmayacak" dedi.

ZENGİNLERDEN DAHA AZ VERGİ ALINACAK, ÖZELLEŞTİRMELER HIZLANACAK

Miçotakis'in programında ‘yatırımları kolaylaştırmak’ amacıyla vergilerin azaltılması yer aldı. Gelecek hafta emlak vergisinin düşürülmesini öngören yasa tasarısının Meclis'e getirileceği açıklayan Miçoktakis, işletme vergisi ve katma değer vergisinin de düşürüleceğini söyledi.

Özelleştirme programına hız verilmesi de ND’nin programında yer aldı. Hükümetin Kamu Enerji Kurumu, Uluslararası Atina Havalimanı ve Yunan Petrolleri özelleştirmelerine öncelik verileceği belirtiliyor.

Miçotakis, bu yıl ve gelecek yıl için bütçe planlamalarında değişiklik öngörmezken, ülkenin kreditörlerinin koyduğu yüzde 3,5'lik faiz dışı fazla hedefini düşürmek için müzakerelerde bulunacağını belirtmişti.

MAKEDONYA VE KIBRIS KONULARINDA ‘OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE’ GEÇECEKLERMİŞ

Yunan hükümetinin dış politika programında ise Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması ve Kıbrıs sorunununa da değinildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, seçim öncesi partisinin "Anlaşma iptal edilecek" şeklindeki sert tavırdan farklı olarak, anlaşmanın olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

Yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs sorununa ilişkin ise müzakere masasında dönülmesinin en yararlı adım olacağını belirterek bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdurması gerektiğini ileri sürdü.

Yeni seçilen ND hükümetini ilk tebrik eden, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.