Yunanistan'da yangın istifası

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Nikos Toskas yangınlar nedeniyle istifa etti.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Nikos Toskas ülkede çıkan yangınlar nedeniyle istifa etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde ölü sayısı 91'e yükselirken, 25 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti. Yangında, ölümlerin dışında 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüştü.

27 Temmuz'da açıklama yapan Toskas, "Ben idarede büyük bir hata göremiyorum. Kaybımız büyük, herkesi sarstı ancak bu kadar güçlük ve bu kadar çok kayıp ile durumu idare etmemiz güçtü" diye konuşmuştu.