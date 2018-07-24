Yunanistan'da yangın felaketi: En az 50 ölü, 150 yaralı

Atina'nın doğusunda dün başlayan orman yangını meskun mahallere sıçradı. Hâlâ kontrol altına alınamayan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında dün başlayan orman yangınının meskun mahallere sıçramasının ardından en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Atina'ya 29 kilometre uzaklıkta bulunan Mati Köyüne sıçrayan yangın yüzünden köyde yaşayanlar tahliye edilmeye çalışıyor. Yüzlerce kişinin denize kaçtığı yangında ölenlerin arasında küçük çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu, tamamen yanmış durumdaki cesetlerin kimliklerinin tespiti için DNA testi yapılacağı öğrenildi.

Reuters'ın aktardığına göre yazlıkların bulunduğu turistik bir bölge olan Mati köyünün bir sakini Yunan Skai televizyonuna "Mati bir yerleşim bölgesi olarak artık yok oldu. Cesetler, yanmış arabalar gördüm. Hayatta kaldığım için şanslıyım" diye konuştu. Bir belediye yetkilisi Atina'nın doğusunda en az 100 evin ve 200 aracın yandığını gördüğünü söyledi.

Yangının çıktığı Attika Eyaleti'nde olağanüstü hal ilan edilirken, yangını söndürmek için uluslararası yardım çağrısı da yapıldı. Kıbrıs ve İspanya'nın yardım teklifinde bulunduğu, ABD'nin de yangının seyrini izlemek üzere insansız hava aracı gönderdiği açıklandı.

ÇİPRAS: ASİMETRİK BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Bosna ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras "Tamamen asimetrik bir durumla karşı karşıyayız" dedi. Yunan yetkililer birkaç noktada aynı anda başlayan yangının kuşkulu olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan dünkü aşırı kuru ve sıcak havanın yangınlara yol açmış olabileceği de belirtiliyor.