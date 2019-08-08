Yunanistan’da üniversitelere polisi sokacak düzenleme Meclis’ten geçti

Yunanistan’da üniversitelere polisi girebilmesini sağlayacak düzenleme bugün parlamentoda kabul edildi.

Yunanistan’da üniversitelerin polis tarafından dokunulmazlığını sağlayan yasayı kaldırmak için Yeni Demokrasi hükümetinin getirdiği tasarı Meclis’te kabul edildi.

Üniversiteleri polise kapatan düzenleme Politeknik Direnişi’nin bir kazanımıydı.

Üniversitelerin dokunulmazlığını kaldırmak 7 Temmuz’da seçilerek göreve gelen yeni Başbakan Kiryakos Miçotakis’in ilk icraatlarından biri oldu. Miçotakis bugün parlamentoda yaptığı konuşmada getirilen düzenlemeyi “Öğrencilerin hayatını inzibat altına alan kabadayılardan kurtulmak istiyoruz” sözleriyle savundu.

Parlamentoda yapılan oylamaya eski başbakan Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA ve eski maliye bakanı Yanis Varoufakis’in partisi MeRA25 katılmadı. Yunanistan Komünist Partisi’nden milletvekilleri oylamaya katılarak “hayır” oyu verdi.

