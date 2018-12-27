Yunanistan'da saldırı: Kilisenin önüne konan bomba patladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önünde bombalı saldırı yaşandı. Olayda bir polis yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önünde patlayan bomba sebebiyle bir polis yaralandı.

Reuters'ın son dakika haberine göre Yunanistan devlet televizyonu TV ERT, başkent Atina'da bir kilise önünde infilak eden bomba sebebiyle bir polisin yaralandığını duyurdu.

Kilise önünde meydana gelen patlama sebebiyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ PAKET İHBARI VARDI

Polisin bölgeye şüpheli paket ihbarı üzerine geldiği bildiriliyor.

Yunanistan, benzer bir bombalı saldırı yaşanan 17 Aralık'tan beri saldırı olasılığına karşı güvenlik önlemleri almıştı.

Bombayı kimin yerleştirdiği henüz bilinmiyor.