Yunanistan'da polis işçilere saldırdı

Yunanistan'da pek çok sektörde greve gidilirken, hükümet karşıtı eylemlere polis saldırdı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Yunanistan'daki tüm sendikalara yaptığı çağrıda Syriza'nın işçi düşmanı adımlarına karşı bugün greve gidilmesini istemişti. PAME'nin çağrısı sonucu pek çok sektörde bugün iş bırakıldı.

Syriza'nın Pazartesi oylayacağı kararlar arasında işçilerin evlerinin bankalara karşı korunmasını sağlayan yasanın kaldırılması ve işçilere yönelik yeni vergiler yer alıyor. Syriza kemer sıkma önlemlerinin yanı sıra, sendikaların faaliyetlerini ve örgütlenmelerini kısıtlayacak yeni yasalar hazırlıyor.

GÖSTERİLERE POLİS SALDIRDI

Hükümetin adımlarını protesto etmek için Atina'da yapılan eyleme polis saldırdı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla saldırısına karşın, gözaltı yaşanmadığı açıklandı.

Grev kararı sebebiyle metro seferlerinin durduğu, liman çalışanlarının da iş bıraktığı öğrenildi.