Yunanistan'da nöbet değişimi: Düzenin solu kaybetti

Yunanistan'da bugün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Yeni Demokrasi Partisi kazandı. YDP lideri Kiriakos Miçotakis'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yunanistan'da bugün gerçekleşen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Seçime katılım oranı geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 56'nın üzerinde. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ana muhalefet muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) iktidar partisi SYRIZA'nın önünde bulunuyor.

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni başbakan seçilen Miçotakis'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre meclis projeksiyonu:

Yeni Demokrasi Partisi 39,8% ( 158 sandalye)

SYRIZA 31,5% (86 sandalye)

Değişim Hareketi (Eski Pasok) 8,3% (23 sandalye)

Yunanistan Komünist Partisi (ΚΚΕ) 5,3% (14 sandalye)

Yunan Çözümü ( Faşistler) 3,7% (10 sandalye)

MeRA25 (Eski Ekonomi Bakanı Yannis Varoufakis'in kurduğu parti) 3,4% (9 sandalye)

Altın Şafak (Neonazi) 2,6% ile %3’lük barajın altında





YKP: SYRİZA'NIN AÇTIĞI YOLDAN YENİ DEMOKRASİ İLERLEYECEK

Yunanistan Komünist Partisi tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde Yeni Demokrasi ve Syriza etrafındaki kutuplaşmanın seçim öncesi dönemi karakterize ettiği, halkı daha kötü günlerin beklediği ifade edildi. YKP halkı örgütlenmeye ve sokakları boş bırakmamaya çağırdı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: