Yunanistan'da milliyetçi vekiller 'Makedonya krizi' sebebiyle istifa etti

Yunanistan ile Makedonya’nın uzun yıllardır süren tartışmalı isim sorununu hakkında uzlaşmaya varmalarının ardından karara tepki gösteren koalisyon ortağı milliyetçi ANEL partisinden iki vekil istifa ederken biri de ihraç edildi.

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır süren tartışmalı isim sorununu çözmek için imzaladıkları anlaşmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Yunanistan’daki iktidar partisi SYRIZA’nın koalisyon ortağı ANEL içerisinden gelen tepkiler sonucunda parti sözcüsü Mandalena Papadopoulou istifa etmiş, bir diğer ayrılık ise milletvekili Dimitris Kammenos’un hükümet hakkında Makedonya ile varılan anlaşmaya karşı gensoru önergesine desteğinden dolayı partiden ihraç edilmesiyle gerçekleşmişti.

Bugün ise ANEL’in Selanik milletvekili Yorgos Lazaridis, Makedonya hükümetiyle imzalanan"isim sorunu anlaşması sebebiyle istifa etti.

SYRIZA’nın 145, ANEL’in 10 sandalyesi’nin bulunduğu Yunanistan parlamentosunda istifalar sonucu koalisyonun vekil sayısı 152’ye düştü. İktidar olabilmek için meclis çoğunluğu olan 151 vekil sayısının sağlanması gereken Yunanistan’da henüz bir hükümet krizinin bulunmadığı söyleniyor.

17 Haziran’da imzalan anlaşmadan iki gün önce hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia eden faşist Altın Şafak partisi milletvekili Konstantinos Barbaroussis de Başbakan Alexis Çipras'ın kafasının kesilmesi çağrısında bulunmasının ardından tutuklanmıştı.

Makedonya 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılmıştı, ancak ülkenin "Makedonya" ismini kullanması Yunanistan tarafından istenmiyordu. Bu sebeple iki ülke arasında isim krizi 1991'den beri sürüyordu.

Yunanistan Komünist Partisi ise tartışmalı isim konusu hakkında bir açıklama yayımlarak, Taraflar arasındaki uzlaşmanın Makedonya’nın NATO ve AB üyeliği sürecini hızlandırdığını ve anlaşmanın emperyalizmin bölgedeki planlarını gizlediğine işaret etmişti.