Yunanistan'da liman işçilerinden grev kararı

Yunanistan'ın Pire limanında çalışan işçiler yarın için grev kararı aldı.

Yunanistan'ın Pire limanında çalışan işçiler üç kere 24 saatlik grevler gerçekleştirdikten sonra yeni bir grev kararı daha aldı.

İşçilerin yarın yeni bir greve başlayacağı duyuruldu. Grev kararı işçiler tarafından oy birliğiyle alındı.

Yunanistan mahkemesi grevi ve işçilerin sendikası Pire Emek Merkezi'ni "yasa dışı" sayarken, işçiler aldıkları kararla mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

Pire Emek Merkezi Başkanı Nikos Xourafis, grev kararını kutladığı konuşmasında patronları "greve gidenlerin saçının bir teline bile dokunmama" konusunda uyardı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), mahkeme kararını kınayan bir açıklama yayımlayarak, greve desteğini açıkladı.

Açıklamada Syriza hükümetinin sermayenin kararlarını uyguladığı ve yaşananlardan sorumlu olduğu vurgulandı. PAME açıklamasında "sözde bağımsız mahkemelerin" emek düşmanı olduğu vurgulanırken, grevin yasa dışı sayılması için "utanç verici" denildi.