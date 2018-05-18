Yunanistan’da komünistlerden Filistin Konsolosluğu’na dayanışma ziyareti

İsrail’in gerçekleştirdiği katliama karşı Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, KKE’den bir heyetle beraber Filistin Konsolosluğu’na dayanışma ziyaretinde bulundu.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sırasında düzenlenen eylemlerde İsrail’in 60’ın üzerinde Filistinliyi öldürmesi ve iki binin üzerinde kişiyi yaralamasının ardından bugün Yunanistan’da KKE’den bir heyet dayanışma mesajını iletmek için Filistin Konsolosluğu’nu ziyaret etti.

KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, konsoloslukta bulunan taziye defterine şunları yazdı:

"KKE Merkez Komitesi adına, Filistin halkıyla derin bir dayanışma içinde olduğumuzu dile getiriyoruz. Onlarca ölü Filistinliye ve binlerce yaralıya, birçok kadın ve çocuğa içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İsrail adlı terörist devletin yanı sıra ABD Başkanının elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının da gayri meşru olduğunu belirtiyoruz. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen bir Filistin devletinin varlığının, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak tanınmasını talep ediyoruz. Kudüs'ün başkenti olduğu Filistin devletinin resmi olarak tanınmasını Yunan hükümetinden talep ediyoruz, Yunanistan'ın İsrail ile siyasi ve askeri işbirliğini durdurmak için mücadeleye devam edeceğiz” yazdı.

Kutsumbas, konsolosluk çıkışında yaptığı açıklamada, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, ABD’ye, NATO’ya ve Filistin halkının mücadelesini baltalayanlara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.