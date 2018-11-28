Yunanistan'da genel grev: 50 kentte eylem

Yunanistan'da bir günlüğüne genel grev gerçekleştirildi. Tüm İşçilerin Militan Cephesi tarafından örgütlenen grevle birlikte 50 kentte eylem yapıldı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), bir günlüğüne genel greve gitti. Maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerle yapılan grevlerle birlikte 50 kentte eylem gerçekleştirildi.

Eylemlerin sloganı "Öncelik İhtiyaçlarımız - Azınlığı Kârı Değil" oldu.

Genel grev sebebiyle toplu taşıma araçları bir günlüğüne çalışmadı.

Basının da katıldığı grevde gazeteler basılmazken, hükümetten Avrupa Birliği ile varılan anlaşmalar uyarınca yapılan kesintileri çalışanlara vermesi istendi.

Avrupa Birliği ile Yunanistan arasındaki memorandumların tarihi geçmesine karşın, kemer sıkma uygulamaları Syriza hükümeti tarafından kalıcı hale getirildi.