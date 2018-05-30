Yunanistan’da genel grev

Yunanistan’da Syriza hükümetinin kemer sıkma politikalarına karşı işçiler bugün 24 saatlik genel grev gerçekleştiriyor.

Yunanistan’da bugün Syriza hükümetinin üçüncü kurtarma paketi kapsamında dayattığı kemer sıkma politikalarına karşı işçiler ve kamu çalışanları 24 saatlik genel greve gitti.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) tarafından gerçekleştirilen genel grevde havayolları, kent içi ulaşım, tren ve gemi seferleri, sağlık ve eğitim hizmeti durdu. Hastanelerde yalnızca acil sağlık hizmetinin verildiği ülkede okullar da kapandı.

Hava kontrolörlerinin de katıldığı genel grevde Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda onlarca uçuşta iptal ve ertelemeler gerçekleşti.

Grev nedeniyle Atina’da bir dizi yürüyüş gerçekleştiriliyor. Yunanistan’ın patron örgütü Yunan Girişimcileri Federasyonu (SEV) binası önünde toplanan öğrencilere polisin saldırdığı gelen bilgiler arasında.

GSEE’den yapılan açıklamada “Hükümet toplum ve ekonomi için yıkıcı politikalarını sürdürüyor, sürdürülemez önlemleri ücretli ve emeklilerin sırtına yüklüyor” denildi.

Syriza hükümetinin IMF denetiminde avro bölgesi ülkelerinden aldığı üçüncü kurtarma paketine bağlı olarak kamu enerji sektörünün özelleştirilmesinin de içinde olduğu yeni kemer sıkma paketinin 14 Haziran’da parlamentoda onaylanması bekleniyor.

2010 yılından beri ülkede yaklaşık 50 kez genel grev yapıldı.