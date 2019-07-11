Yunanistan'da fırtına: Altı turist yaşamını yitirdi

Yunanistan'ın kuzeyinde çıkan fırtınada altı turist yaşamını yitirdi. Kuzey Ege'de gerçekleşen büyük fırtına, Balıkesir'in bir çok ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi, iş yerleri zarar gördü.

Yunanistan'ın kuzeyinde çıkan fırtınada altı turist yaşımını yitirdi, en az 30 kişi de yaralandı. Yunan yetkililerin açıklamasına göre Selanik yakınlarındaki Halkidiki bölgesinde aniden bastıran yağmur ve doluyla başlayan fırtına 20 dakika sürdü ve büyük yıkıma yol açtı.

Ağaçları deviren, arabaları ters çeviren ve binalara zarar veren fırtınanın ardından bölgede acil durum ilan edildi.

Fırtınada Çekya vatandaşı bir çift karavanlarının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Nea Plagia bölgesinde bir anneyle çocuğu yemek yedikleri restoranın çatısının çökmesi sonucu, bir Rus babayla oğlunun da devrilen bir ağacın altında kalarak hayatlarını kaybettiği belirtildi.

KUZEY EGE'Yİ FIRTINA VURDU: AĞAÇLAR DEVRİLDİ, İŞLETME VİTRİNLERİ KIRILDI

Kuzey Ege sahillerini kuvvetli fırtına vurdu. Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören mahallesi ile Edremit'ih Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan işyerlerinin vitrin camlarının da kırıldığı fırtına ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmur, ağaçları yerinden sökerken, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.