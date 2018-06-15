Yunanistan'da faşist milletvekili tutuklandı

Yunanistan faşist Altın Şafak partisinden milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etmiş ve orduyu göreve çağırmıştı. Barbaroussis tutuklandı.

Yunanistan faşist Altın Şafak partisinden milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etmişti. Partinin milletvekilleri, yönetime el koyması için oruduyu göreve çağırdı. Bazı vekiller daha da ileri giderek Başbakan Alexis Çipras'ın kafasının kesilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis'in tutuklanmasına karar verildi. Savcılık "vatana ihanet iddiasıyla" soruşturma başlattı.