Yunanistan'da ekonomik kriz bitecek mi?

The Guardian'da 'Yunanistan felaketten kurtuldu mu?' başlıklı bir yazı yayımlanırken, yazıda 'kurtarma programı'nın altı hafta sonra sona ereceği, ancak krizin biteceğine dair henüz somut bir veri olmadığı vurgulanıyor.

The Guardian'da yayımlanan “Yunanistan felaketten kurtuldu mu?” başlıklı yazıda sekiz yıldır ekonomik kriz içerisinde olan Yunanistan'ın uyguladığı üçüncü ve son "uluslararası kurtarma programı"nın sona ermesine altı hafta kaldığı hatırlatılıyor.

Avrupa Birliği'nin ekonomi lideri Pierre Moscovici, “Yunanistan yeniden iki ayak üzerinde durabilecek” açıklamasını yaparken, ülkenin “avro bölgesine dahil olan normal ülke” konumuna yeniden ulaşacağının umulduğu belirtiliyor.

'İNSANLARIN MUTLU OLMASI İÇİN BİR NEDEN YOK'

Bağımsız milletvekili olan Harry Teoçaris, “Elbette bir rahatlama olacak, ancak insanların mutlu olması için ortada bir neden yok. Ekonomik olarak hâlâ kritik durumdayız ve daha yapacak çok işimiz var. Alacaklılar bir yere gitmiyor. Ocak ayında 1,8 milyar avro değerinde kesinti uygulanacak. Biz ise 2060'taki mali hedeflerimizden bahsediyoruz. O yıl 90 yaşıma geleceğim” yorumunda bulundu.

Mayıs 2010'dan bu yana Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve IMF'den 300 milyar avrodan fazla yardım aldığı hatırlatılırken, 260 milyar avroluk rezervin borç ödemelerine gittiği belirtiliyor.

"Kurtarma programı"nın önemli bedeller karşılığında uygulandığı, "yapısal reformlar"ın kredi verenler tarafından belirlendiği, mali kısıtlamaların ekonomik büyümeye de sekte vurduğuna dikkat çekiliyor.

'YUNANİSTAN EKONOMİSİ ÇÖKTÜ'

Yunanistan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu'nda (ELIAMEP) görevli olan profesör Lukas Çukalis, “Bunu tespit edebilmek için devrimci olmaya gerek yok, ekonomik uyum programı ölçüsüz talebe yol açtı. Yunanistan'da siyasetçiler inkar etseler de, sonuç olarak Yunanistan ekonomisi çöktü” dedi.

Atina merkezli düşünce kuruluşu Dianeosis, 2011'de yüzde 8,9 olan aşırı yoksulluk düzeyinin 2015'te yüzde 15'e yükseldiğini bildirdi. Ekonomik krizden etkilenen her 40 kişiden birinin maaş kesintisine maruz kalan emekliler olduğu belirtilirken, her dört kişiden birinin işten çıkarılan ve hiç iş bulamamış olan 18-29 yaş aralığında olan gençler olduğu ifade ediliyor.