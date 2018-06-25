Yunanistan’da deprem: Ege denizinde de hissedildi

Bugün sabah karşı Yunanistan’ın güneyindeki Mora yarımadası açıklarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ege Denizi ve İtalya’dan da hissedildiği belirtilen depremin yaralanma ya da hasara yol açmadığı bildirildi.
Dış Haberler
Pazartesi, 25 Haziran 2018 14:40

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yunanistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Mora yarımadası açıklarında meydana geldiği bildirilen deprem, Kalamata şehrini sallarken depremin İtalya’dan da hissedildiği bildiriliyor. Pilos gibi antik kentlerin bulunduğu yerleşimlerde de uzun süre hissedildiği duyurulan depremin yaralanma ya da hasara yol açmadığı belirtildi. Derinliğinin 7,2 kilometre olduğu tahmin edilen sarsıntı Ege Denizi’nden de hissedildi.