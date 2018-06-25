Yunanistan’da deprem: Ege denizinde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yunanistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Mora yarımadası açıklarında meydana geldiği bildirilen deprem, Kalamata şehrini sallarken depremin İtalya’dan da hissedildiği bildiriliyor. Pilos gibi antik kentlerin bulunduğu yerleşimlerde de uzun süre hissedildiği duyurulan depremin yaralanma ya da hasara yol açmadığı belirtildi. Derinliğinin 7,2 kilometre olduğu tahmin edilen sarsıntı Ege Denizi’nden de hissedildi.