Yunanistan’da deprem: Ege denizinde de hissedildi

Bugün sabah karşı Yunanistan’ın güneyindeki Mora yarımadası açıklarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ege Denizi ve İtalya’dan da hissedildiği belirtilen depremin yaralanma ya da hasara yol açmadığı bildirildi.

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