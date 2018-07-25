Yunanistan yangınında ölü sayısı 81'e çıktı

Yunanistan'daki yangın faciasında ölü sayısı 81'e yükseldi. Çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor.

Yunanistan'da yerleşim bölgelerine sıçrayan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Yangında ölenlerin sayısının 81'e yükseldiği ve çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bazı kaynaklar yabancı turistlerle beraber kayıp sayısını 100 olarak verirken Reuters yaklaşık 40 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Ülkenin en ölümcül yangını olarak kayda geçen felakette, kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

187 YARALIDAN 23'Ü ÇOCUK

Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçradığı belirtilen yangında yaralı sayısının da 187 olduğu ifade edildi. Yaralılardan 23'ünün çocuk olduğu, bir kısmının durumununsa ağır olduğu bildiriliyor.

Pazartesi günü başlayan yangından kaçmak için denize atlayanlar arasında boğularak yaşamını yitirenler olduğu biliniyor. Bölgedekilerin bir kısmının tekne ve gemilerle kurtarıldığı, 714 kişinin teknelerle Rafina'ya nakledildiği belirtildi. Mati köyünde mahsur kalarak yaşamını yitiren 26 kişinin cansız bedeninin birbirine sarılmış halde bulunduğu, yangından kurtulanların yaşananlar için Pompei benzetmesi yaptığı basında yer aldı.

'ARTIK MATİ DİYE BİR YER YOK'

Binlerce dönüm ormanlık alanın hasar gördüğü Mati köyünde binlerce ev yandı, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi. Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous "Artık Mati diye bir yer yok" diye konuştu.

GERİCİ PİSKOPOSA TEPKİ

Öte yandan yangına Başbakan Aleksis Çipras'ın ateist olmasının neden olduğunu ileri süren gerici piskoposun blogunda yazdığı ifadeler büyük tepkiye neden oldu.

Mora Yarımadası’ndaki Kalavryta bölgesinin piskoposu Amvrosios, “Ateist Başbakan Aleksis Çipras Tanrı’nın öfkesini çekiyor” dedi. Şahsi blogunda yazan piskopos, “Bu facianın sorumlusu, SYRIZA’daki ateistler. Onların ateizmi Tanrı’nın öfkesini çekiyor!” ifadelerini kullandı.

Amvrosios’un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Aralarında Ortodoks din görevlilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, piskopostan özür dilemesini istedi. Amvrosios ise eleştirilere, "sadece şahsi görüşlerini ifade ettiğini" söyleyerek yanıt verdi.