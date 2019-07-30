Yunanistan ve AB'den Türkiye sınırını zeplinle gözetleme faaliyeti

Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin sınır güvenliği ajansı Frontex, Türkiye’den sığınmacı geçişini durdurmak için Ege’de zeplin ile gözetleme faaliyetlerine başlanacağını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile Yunanistan sahil güvenliği, Türkiye'den AB'ye sığınmacı geçisini durdurmak için Ege'de zeplin ile gözetleme faaliyeti yürütüleceğini duyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenliği, AB'nin sağladığı insansız zeplinin termal kamera teknolojisiyle Sisam adası (Samos) üzerinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki geçişleri gözetleyeceğini açıkladı.

Yunanistan'ın Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Vekili Yorgos Koumouçakos, gözetleme faaliyetleriyle birlikte Ege sularında fotoğraflar çekileceğini, sığınmacı taşıyan gemilerin tespit edilmesi durumunda Türkiye'ye bilgi iletileceğini söyledi. Koumouçakos, "Bu sayede Yunanistan karasularının daha etkin bir şekilde korunacak" diye konuştu.