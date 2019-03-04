Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye ile tehlikeli bir kaza yaşanabilir

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile aralarında 'tehlikeli bir kaza' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşan bakan, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki ihlallerinin önemli bir boyuta ulaştığını söyleyerek, bunun ileride gerginliğe yol açabileceğini dile getirdi.

Euronews'in haberine göre, Apostolakis konuşmasında, "Ulusal hava ve deniz sahalarımıza yapılan ihlallerin maalesef çok yüksek seviyelere ulaştığı Ege bölgesindeki provokasyonlara karşı her zaman temkinli cevaplar veriyoruz" dedi.

Yakın zaman içerisinde Ankara ve Atina arasında toplantılar düzenleneceğini belirten bakan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şubat ayında gerçekleşen görüşmenin detaylarının konuşulacağını açıkladı.

Apostolakis bu toplantılar sonucunda güven üzerine kurulu bir ilişki kurulacağını umduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ocak ayında Yunanistan'ın Milli Savunma Bakanı'na ithafen "Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın" şeklinde konuşmuştu.

Şubat ayında Başbakan Çipras'ı Türkiye'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum" açıklamalarında bulunmuştu.