Yunanistan, Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ilgili protokolü onayladı

Yunanistan'ın, Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ilgili protokolü onayladığı bildirildi.

Yunanistan parlamentosu, Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ilgili protokole onay verdi. 300 sandalyelik parlamentoda bugün yapılan oylamada, Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ilgili protokol, 153 vekilin ‘evet' oyunu aldı.

Yaklaşık 12 saat süren tartışmalar ve oylama canlı olarak Parlamento televizyonu tarafından yayınlandı. 140 vekil, protokol için ‘hayır' oyunu kullanırken 1 vekil de çekimser kaldı. Toplamda oylamaya 294 vekil katıldı.

Protokole destek, iktidardaki SYRİZA partisi ile Potami (Nehir) partisinin bazı vekillerinden geldi.